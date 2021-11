BELGEN IN HET BUITENLAND. City, zonder De Bruyne, kent geen problemen met Everton - Januzaj en Sociedad laten leidersplaats liggen

Manchester City zonder De Bruyne makkelijk voorbij Everton

Manchester City, waar Kevin De Bruyne ontbrak door een coronabesmetting, heeft op de twaalfde speeldag in de Premier League met gemak gewonnen van Everton. De Citizens blijven zo in het spoor van leider Chelsea.

City speelde zoals vanouds erg dominant, maar moest wel wachten tot minuut 44 om op voorsprong te komen. Raheem Sterling scoorde op aangeven van Cancelo. Vlak na rust zorgde Rodri (55.) voor de geruststellende 2-0. City hield daarna de wedstrijd onder controle met balbezitpercentages tot 80 percent. In het slot kon Bernardo Silva (86.) nog uitdiepen tot 3-0.

Door de zege komt City tot op drie punten van leider Chelsea. Everton staat pas elfde.

Januzaj en Sociedad laten leiderspositie liggen na flauw gelijkspel tegen Valencia

Op de 14e speeldag in La Liga is Real Sociedad er niet in geslaagd de koppositie over te nemen van Real Madrid. Het speelde 0-0 gelijk tegen Valencia. Adnan Januzaj was basisspeler bij Sociedad.

Sociedad was de betere ploeg, maar kon dat op geen enkel moment omzetten in doelgevaar. Beide ploegen konden in totaal slechts drie keer op doel schieten. Het enige moment van opwinding kwam in de 76e minuut wanneer Aritz Elustondo een rode kaart kreeg voor natrappen. Valencia kon daarna geen vuist maken tegen tien spelers van Sociedad.

Door het gelijkspel wordt Sociedad wel alleen tweede, met een match meer gespeeld. Valencia staat pas tiende.

Theate met Bologna in eigen huis onderuit tegen Venezia

Bologna heeft op de dertiende speeldag in de Serie A een slechte zaak gedaan in het klassement. Het verloor in eigen huis met 0-1 van Venezia. Kersvers Rode Duivel Arthur Theate was basisspeler bij Bologna.

In een gelijkopgaande partij was het wachten tot minuut 61 voor de eerste en enige goal van de partij. Oude bekende David Okereke (Club Brugge) scoorde voor Venezia. Ondanks wat kansen slaagde Bologna er niet in gelijk te maken.

Bologna blijft zo negende in de stand. Venezia is dertiende.

Leider Ajax zonder problemen voorbij Belgisch getint RKC

Ajax heeft op de dertiende speeldag in de Eredivisie met 0-5 gewonnen tegen RKC Waalwijk. Bij Waalwijk stonden de Belgen Shawn Adewoye en Sebbe Augustijns in de basis. Jens Teunckens, Thierry Lutonda, Dario van den Buijs en Lennerd Daneels startten op de bank.

Ajax begon goed aan de wedstrijd en kwam na 17 minuten al op voorsprong via Haller (17.). Vlak voor rust zorgde Steven Berghuis (42.) voor de verdubbeling van de score. Diezelfde Berghuis (57.) scoorde vlak na rust zijn tweede van de avond. Centrale verdediger Jurrien Timber (74.) pikte een kwartier voor tijd ook nog zijn goaltje mee. Kers op de taart kwam er via Haller (83.).

Ajax blijft samen met PSV leider met 30 punten. Waalwijk is pas vijftiende, vlak boven de degradatieplaatsen.