Belgen aan het kanon in de FA Cup: Lukaku scoort tegen vijfdeklasser, Tielemans tegen Watford

En Lukaku was dus niet de enige Belg die vandaag scoorde in Engeland. Youri Tielemans deed de netten trillen voor Leicester City, dat in de running blijft voor een tweede FA Cup-zege op rij. De voormalige Anderlecht-speler scoorde tegen Watford uit een vroege strafschop (7.). Nog geen 20 minuten later verdubbelde zijn ploeggenoot James Maddison de score (25.). Leicester had nauwelijks tijd om te vieren toen Watford scoorde via Joao Pedro. (27.). Harvey Barnes bracht de Foxes in de 54e minuut terug comfortabel op voorsprong. Marc Albrighton zette in de slotminuten de eindstand vast (85.). Tielemans maakte de 90 minuten vol.