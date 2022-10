BEKIJK. Openda kroont zich met loepzuivere hattrick tot matchwinnaar bij Lens en zweept daarna het publiek op: “Mooiste moment uit mijn carrière”

“Dit is het mooiste moment uit mijn carrière”, vertelt de Rode Duivel na de wedstrijd bij Prime Video. “Het is mijn allereerste hattrick op het hoogste niveau. Voetbal is een ploegsport en zonder mijn ploegmaats was het niet gelukt. Dankzij deze overwinning blijven we in het spoor van leider PSG. Ik had zes wedstrijden op rij niet gescoord. Dat was een moeilijk moment, maar de coach bleef me het vertrouwen geven en ik gaf hem vandaag een mooi cadeau.”