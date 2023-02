Bekersprookje in Nederland: amateurclub Spakenburg vernedert FC Utrecht in kwartfinale

Sensatie in de Nederlandse beker. Amateurclub Spakenburg heeft er FC Utrecht verslagen én vernederd in de kwartfinale. De derdeklasser klopte de subtopper uit de Eredivisie met 1-4, nota bene op het veld van de eersteklasser.

FC Utrecht en Spakenburg staan in de competitie allebei op de zevende plaats; Utrecht in de Eredivisie, Spakenburg in de tweede divisie - de derde klasse in Nederland.

Maar toch was van enig niveauverschil niks te merken op het veld. Via een prachtig schot van Wimilio Vink pakte Spakenburg al vroeg de leiding. Na rust leek Utrecht gelijk te maken, maar werd de treffer van Douvikas afgekeurd. Niet veel later schoot Admiraal de 0-2 binnen. Douvikas scoorde even later wél de 1-2, maar daarna liep Spakenburg verder uit en gaven de amateurs het niet meer uit handen.

In 2016 bereikte VVSB als laatste amateurploeg de halve finales. Spakenburg moet het nu mogelijk opnemen tegen Feyenoord, Ajax of PSV. Zij komen woensdag (Feyenoord gaat op bezoek bij Heerenveen) en donderdag (Ajax speelt tegen De Graafschap, PSV ontvangt ADO Den Haag) in actie.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © ANP