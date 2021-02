Bayern wint WK voor clubs na nipte zege tegen Tigres, Lewandowski: “Ze zullen ons niet snel vergeten”

Bayern München en het Mexicaanse Tigres UANL, de winnaar van de CONCACAF Champions League (Noord- & Midden-Amerika), bikkelden vandaag in het Qatarese Ar Rayyan om de eindzege op het WK voor clubs. De Rekordmeister kon niet rekenen op Thomas Müller, die positief testte op het coronavirus.

Bayern bleef hoe dan ook de grote topfavoriet. Het is immers al van 2012 geleden, toen de Brazilianen van Corinthians het haalden van Chelsea, dat de winnende club in deze competitie van buiten Europa komt.

Volledig scherm © AFP

Joshua Kimmich trapte de Duitsers in de achttiende minuut op voorsprong, maar het doelpunt werd door de VAR afgekeurd wegens buitenspel. Vervolgens hielden de Mexicanen lange tijd stand, tot Benjamin Pavard net voor het uur de 1-0 in doel duwde.

In de slotfase werd er -ondanks meerdere kansen van de Duitse grootmacht- niet meer gescoord. Eindstand: 1-0. Bayern München kroonde zich zo tot winnaar van het WK voor clubs en volgde op de erelijst Liverpool op. Bayern won het WK al een keer, in 2013.

Volledig scherm © AP

Lewandowski: “Ze gaan ons niet snel vergeten”

Robert Lewandowski scoorde niet, maar had wel een belangrijk aandeel in de zege van Bayern. “En dat is heel speciaal. Ik denk dat het één van de grootste prestaties ooit is in het voetbal. Men gaat zich nog lang onze ploeg herinneren”, vertelde Lewandowski achteraf.

De architect van het succes is Hansi Flick. Sinds hij overnam, won Bayern alles wat er te winnen valt. “Toch wil ik mijn spelers alle complimenten geven. Het is ongelofelijk wat deze ploeg heeft bereikt.”

Joshua Kimmich zag zijn treffer voor rust terecht afgekeurd worden wegens buitenspel. “We hebben hard gevochten voor deze titel. We hadden al vijf titels gewonnen, voor de zesde moesten we even wachten, maar ik denk dat we ook deze echt verdienen.”

Volledig scherm © EPA

Derde plaats is voor Al-Ahly na komische penaltymisser

Het Egyptische Al-Ahly veroverde dan weer de derde plek op het WK voor clubs. In de kleine finale haalde de winnaar van de Afrikaanse Champions League het verrassend na een strafschoppenreeks tegen het Braziliaanse Palmeiras, recent nog winnaar van de Copa Libertadores.

In de strafschoppenreeks misten aan Braziliaanse kant Rony en Luiz Adriano meteen al, terwijl Al-Ahly begon met een rake penalty van Badr Banoun. Na missers van Amr Al-Sulaya en Marwan Mohsen en twee benutte strafschoppen van de Egyptische club, moest Felipe Melo Palmeiras met de vijfde strafschop op gelijke hoogte brengen. De oud-speler van Juventus, Galatasaray en Inter miste.

Voor Al-Ahly, dat in de halve finales door Bayern werd uitgeschakeld, was het de tweede derde plaats in de clubgeschiedenis. Ook in 2006 pakten ze al eens brons op het WK voor clubs.

Rony mist op grappige wijze: