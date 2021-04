Bayern wint in Parijs, maar PSG plaatst zich voor de halve finales van de Champions League

Voetbal Van Haaland over Messi tot Neymar: allemaal rekenden ze op hun vader als het om de knikkers ging. Of hun vaders op hen

8 april Kevin De Bruyne deed de onderhandelingen over zijn nieuw contract grotendeels zelf, vader Herwig fungeerde als eerste hulplijn. ‘KDB’ is daarmee lang niet de eerste topvoetballer die rekent op z’n pa. Van Haaland over Messi en Courtois tot Neymar, allemaal vertrouwden of vertrouwen ze al op hun vader om hun belangen te behartigen. Meteen wordt ook duidelijk: de lijn tussen de bestwil van de zoon óf die van papa zelf, is soms flinterdun.