Bayern en PSG kampioen, Courtois en Hazard kunnen titel ruiken met Real Madrid: wie trekt laken naar zich toe in Europese topcompetities?

Buitenlands VoetbalIn de Ligue 1 en de Bundesliga is de titelstrijd beslist. PSG mocht aan hun titelfeest beginnen dankzij een mooi doelpunt van Lionel Messi en Bayern maakte het voor eigen publiek af in ‘Der Klassiker’. Ook Thibaut Courtois en Eden Hazard kunnen de champagne bijna ontkurken met Real Madrid. In de Premier League gaat het titelduel tussen Manchester City en Liverpool onverminderd voort, terwijl in Italië stadsrivalen AC en Inter Milan om de ‘Scudetto’ blijven strijden. Een overzicht.

Bundesliga: Bayern maakt het voor eigen publiek af in ‘Der Klassiker’

De trein van Bayern München in de Bundesliga blijft maar voortdenderen. Tegen uitgerekend Borussia Dortmund - zonder Rode Duivels in de selectie - werden Lewandowski en co voor de tiende keer op rij kampioen. Maar ‘Der Rekordmeister’ kende toch de nodige moeite met de Borussen. Bayern München kwam wel 2-0 voor door een prachtige streep van Gnabry en een doelpunt van Lewandowski, maar na de rust kwam Dortmund terug tot 2-1 met een penaltygoal van Emre Can. De Bayernsupporters moesten wachten tot de 3-1 van Musiala om het titelfeest definitief in te zetten. Na de match kreeg Julian Nagelsmann, coach van Bayern München een traditionele bierdouche.

Haaland en zijn ploegmaats zullen zich definitief moeten verzekeren van een ticket in de groepsfase van de Champions League volgend seizoen thuis tegen Bochum. Achter Bayern en Dortmund blijft het dringen voor de laatste twee Champions Leagueplekjes. Vooral RB Leipzig, dat derde staat, heeft nog een gunstig programma met nog vier wedstrijden te gaan. Zij spelen op de laatste twee speeldagen thuis tegen Augsburg en staartploeg Bielefeld. Eerste achtervolgers Leverkusen en Freiburg moeten het nog tegen elkaar opnemen op de laatste speeldag. Maar ook Union Berlin, het verrassende FC Köln en TSG 1899 Hoffenheim zijn nog niet uitgeteld voor de Europese plaatsen.

Klassement na 31 speeldagen met nog drie speeldagen op het programma:

1. Bayern München 75

2. Borussia Dortmund 63

3. Bayer 04 Leverkusen 55

4. RB Leipzig 54

5. SC Freiburg 52

Volledig scherm Julian Nagelsmann krijgt traditionele bierdouche © AFP

Ligue 1: PSG pakt titel dankzij Lionel Messi, Doku en Sels in volle strijd voor Champions League

Ook in Frankrijk pakte PSG na de titel van Lille vorig seizoen opnieuw de oppergaai. De Parijzenaars konden in eigen stadion de klus klaren na een gelijkspel tegen RC Lens. Lionel Messi bracht de thuisploeg op voorsprong na driekwart minuut met een verre trap in de linkerbovenhoek. Corentin maakte in het slot nog wel gelijk voor de bezoekers. Ondanks de 0-1-overwinning van eerste achtervolger Olympique Marseille op het veld van Stade Reims, mochten Mbappé en co de flessen kraken en samen met de supporters van PSG de achtste titel in tien jaar tijd vieren.

Ook voor de andere Europese plaatsen blijft het heel interessant in de Ligue 1. Met nog vier speeldagen op het programma, heeft Philippe Clement met AS Monaco op papier het makkelijkste programma om een CL-ticket af te dwingen. Het probleem is dat de Monegasken dit seizoen de punten lieten liggen tegen kleinere ploegen. Het Stade Rennes van Jérémy Doku staat derde en moet enkel op speeldag 37 thuis tegen Marseille. Nice springt over Strasbourg naar de vijfde plaats en heeft in de laatste vier speeldagen een haalbaar programma. Strasbourg, met Matz Sels in de basis, verloor dit weekend op het veld van Lille (1-0) en zakt weg naar een zesde plaats. Sels en co moeten vrijdag thuis tegen PSG op zoek naar de drie punten en op de laatste speeldag wacht er nog een trip naar Marseille.

Klassement na 34 speeldagen met nog vier speeldagen te gaan:

1. PSG 78

2. Olympique Marseille 65

3. Stade Rennes 59

4. AS Monaco 59

5. OGC Nice 57

6. RC Strasbourg Alsace 56

7. RC Lens 54

Volledig scherm PSG is voor de achtste keer in tien jaar kampioen in de Ligue 1 © Photo News

La Liga: Courtois met Real op zucht van titel, FC Barcelona verliest inhaalmatch

Ook in Spanje lijkt de titelstrijd in een beslissende plooi te vallen. Real Madrid speelde het voorbije weekend niet met het oog op de heenwedstrijd van de halve finale tegen Manchester City in de Champions League, maar de situatie ziet er voor Thibaut Courtois en co wel rooskleurig uit. Met nog vijf speeldagen te gaan, staan ‘De Koninklijke’ vijftien punten voor op FC Barcelona, dat zijn inhaalmatch in Camp Nou verloor tegen Rayo Vallecano (0-1), en Sevilla. Stadsrivaal Atlético Madrid volgt al op zeventien punten na de 0-0 thuis tegen Granada. Real kan dit weekend voor eigen publiek de titelstrijd beslissen als ze winnen of gelijkspelen tegen Espanyol.

Achter de ‘Grote Drie’ en Sevilla strijden Real Betis, het Real Sociedad van Rode Duivel Adnan Januzaj en Villarreal voor een plaats in de groepsfase van de Europa League volgend seizoen. Het belooft nog een spannende strijd te worden want Betis moet nog thuis tegen Barcelona en op bezoek bij Real Madrid. Adnan Januzaj en zijn ploegmaats hebben op de laatste twee speeldagen nog lastige opdrachten op het veld van Villarreal en sluiten de competitie af met een thuiswedstrijd tegen Atlético. Villarreal op zijn beurt moet nog thuis tegen Sevilla, thuis tegen Real Sociedad en Adnan Januzaj en naar Camp Nou op de laatste speeldag.

Klassement na 33 speeldagen met nog vijf speeldagen voor de boeg:

1. Real Madrid 78

2. FC Barcelona 63

3. Sevilla 63

4. Atlético Madrid 61



Volledig scherm Courtois kan dit weekend de titel pakken met Real Madrid © REUTERS

Premier League: Titelstress bij Pep Guardiola en Jürgen Klopp

Met nog vier speeldagen op het programma, is er in de Premier League nog niets beslist. Manchester City, met Kevin De Bruyne als kapitein, en Liverpool geven elkaar geen duimbreed toe en lijken naar een apotheose op de laatste speeldag af te stevenen. De Citizens, die dit weekend Watford met 5-1-cijfers huiswaarts stuurden, hebben slechts één punt voorsprong op Liverpool. The Reds van Klopp konden na een minder seizoen - door vele blessures - de draad opnieuw opnemen en maken zelfs nog kans op de historische quadruple. Al hebben Salah en co nog een moeilijke thuiswedstrijd voor de boeg tegen Tottenham Hotspur. Maar City moet ook nog op bezoek bij West Ham.

Chelsea, Arsenal én Tottenham Hotspur strijden nog voor de resterende plaatsjes in de top vier. Voorlopig staat Chelsea er wel het beste voor om het seizoen af te sluiten op een derde plaats. The Blues en Lukaku hebben nog een match tegoed tegen Leicester City met Youri Tielemans en Castagne en wonnen dit weekend met 1-0 tegen West Ham. Daarna volgen de Spurs en Arsenal op vijf punten. Manchester United lijkt uitgeteld na het 3-1-verlies op het veld van Arsenal. The Mancunians hebben nog een thuiswedstrijd tegen Chelsea op de voorlaatste speeldag en zijn de enige ploeg uit de top zes die al 34 matchen heeft gespeeld.

Klassement na 34 speeldagen met nog vier speeldagen op het programma:

1. Manchester City 80*

2. Liverpool 79*

3. Chelsea 65**

4. Arsenal 60*

5. Tottenham Hotspur 58*

6. Manchester United 54

Volledig scherm Kevin De Bruyne in duel met Fabinho © Photo News

Serie A: Inter gaat strijd aan met stadsrivaal AC Milan voor tweede ‘Scudetto’ op rij

Dacht u dat Juventus de draad opnieuw zou opnemen dit seizoen en kampioen zou worden? Dan gaan we u moeten teleurstellen. De ‘Scudetto’ zal dit jaar niet naar Turijn vliegen. Inter en AC Milan vechten momenteel uit wie er de beste ploeg in Italië is. Napoli, met Dries Mertens, lijkt uitgeteld voor de titel. De Napolitanen gaven een dubbele voorsprong op bezoek bij Empoli nog uit handen (3-2) en staat nu vijf punten achter. Met nog vier speeldagen te gaan heeft Milan wel twee punten voorsprong, maar heeft Inter wel nog een inhaalmatch tegen Bologna. Als Inter die match wint, springt het opnieuw over Ibrahimovic en zijn ploegmaats naar de eerste plaats. Inter lijkt bovendien het makkelijkste programma te hebben, want AC Milan moet nog thuis tegen Fiorentina en Atalanta.

Juve lijkt zich wel te kunnen verzekeren van een ticket voor de Champions League, want AS Roma volgt al op vijf punten met een match meer gespeeld. De ploeg van Mourinho zal wel nog rekening moeten houden met Fiorentina, die een wedstrijd minder gespeeld hebben, en stadsgenoot Lazio. Zij staan allebei op twee punten en doen nog volop mee voor een plaats in de groepsfase van de Europa League. Het voordeel voor Lazio is dat Fiorentina op speeldag 36 Roma ontvangt en de Biancocelesti kunnen profiteren van dat onderlinge resultaat thuis tegen Sampdoria. Immobile en co moeten de week erna wel nog op bezoek bij Juventus.

Klassement na 34 speeldagen met nog vier speeldagen te gaan:

1. AC Milan 74

2. Internazionale 72*

3. Napoli 67

4. Juventus 63*

Volledig scherm AC Milan en Inter strijden voor de 'Scudetto' © Photo News

Eredivisie: Schaal voor Ajax of toch PSV?

In de Eredivisie staan er nog vier speeldagen op het programma en lijkt Ajax het laken naar zich toe te trekken, al blijft eeuwige titelrivaal PSV ook op de loer liggen. De Amsterdammers hebben voorlopig vier punten voorsprong en wonnen deze week nipt op het veld van NEC. Brobbey schonk de leider in het slot de drie punten. Door ook punten te laten liggen wanneer Ajax dat deed, hebben de Eindhovenaren cruciale punten verloren. Daardoor lijken de Ajacieden op weg naar een zesde Schaal in tien jaar of sluipt er toch nog twijfel in de hoofden bij Tadic en co?

Voor de derde en vierde plaats ligt alles nog open. Feyenoord zal blij zijn dat ze drie punten bonus hebben op FC Twente en zes punten op AZ. Met de halve finales tegen het Schotse Rangers en wedstrijden in de Kuip tegen PSV en FC Twente , zullen de Rotterdammers die voorsprong goed kunnen gebruiken. FC Twente lijkt de lachende derde te zijn want ook AZ heeft nog een lastige thuiswedstrijd tegen Ajax op het programma. Dat is voor de ploeg uit Alkmaar anderzijds ook de enige lastige wedstrijd. AZ kan tijdens hun wedstrijd op de laatste speeldag in het eigen AFAS Stadion tegen laagvlieger RKC Waalwijk, kijken hoe Feyenoord en FC Twente elkaar punten afpakken.

Klassement na 30 speeldagen met nog vier speeldagen op het programma:

1. Ajax 75

2. PSV 71

3. Feyenoord 64

4. FC Twente 61

5. AZ 58



*Match minder gespeeld

Volledig scherm Ajax in poleposition voor kampioenschap in Eredivisie © Photo News