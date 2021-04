Bayern betaalt afkoopsom van 25 miljoen euro voor nieuwe trainer Nagelsmann

“Nagelsmann staat voor een nieuwe generatie trainers. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij al een indrukwekkende carrière neergezet. We zijn ervan overtuigd dat we met hem zullen voortbouwen op de grote successen van de afgelopen jaren”, aldus voorzitter Herbert Hainer. Nagelsmann werd in 2016 de jongste trainer ooit in de Bundesliga met Hoffenheim. Sinds 2019 stond hij aan het roer van Leipzig, waarmee hij vorig seizoen de halve finales van de Champions League bereikte.