Bartomeu treedt af als voorzitter Barcelona en dropt bommetje: “We aanvaardden voorstel om toe te treden tot Europese topcompetitie”

Buitenlands voetbalJosep Maria Bartomeu (57) is niet langer voorzitter van FC Barcelona. Dat is officieel bevestigd door de Catalaanse club. Hij houdt de eer aan zichzelf en treedt, samen met het hele bestuur, af. Wel dropte hij nog een bommetje. Barça aanvaardde het voorstal om toe te treden tot de European Super League - een Europese competitie met enkel topclubs.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Gisteren was er een Raad van Bestuur, verwacht werd dat de 57-jarige Spanjaard - sinds 2015 voorzitter bij Barça - die avond zijn aftreden zou bekendmaken. Niets van dat, hij wilde de vertrouwensstemming van de socio’s afwachten - ingepland op 1 en 2 november. Maar zo ver komt het dus niet. De druk was vandaag zo hoog dat hij met het hele bestuur aftreedt, zo is intussen bevestigd. In maart 2021 liep Bartomeu’s mandaat sowieso af, maar de situatie was inmiddels onhoudbaar.

Bartomeu stond al langer ter discussie. De zakenman kreeg in augustus de volle laag toen hun afgod Lionel Messi om een transfer vroeg. De 33-jarige Argentijn beschuldigde Bartomeu van woordbreuk en trok finaal zijn verzoek in, omdat hij niet wilde procederen tegen de club van zijn hart (en ook geen 700 miljoen euro ‘losgeld’ wilde betalen). Dat de Catalaanse club vorig jaar geen enkele prijs won en in drie jaar tijd 350 miljoen uitgaf aan drie spelers die Neymar nooit konden vervangen, deed Bartomeu’s ‘populariteit’ geen goed.

“Er werd gesuggereerd dat alles wat ik deed bijbedoelingen had”, vertelt Bartomeu over zijn vertrek. “Alles wat ik deed was vals en gebaseerd op politieke en commerciële belangen. Ik heb altijd beweerd dat zelfkritiek mij sterker maakt. Maar wat ik de afgelopen maanden heb meegemaakt, overschrijdt alle limieten. Mijn familie en ik werden bedreigd. (...) Het was een eer om de club te dienen. Ik heb altijd geprobeerd mijn positie met verantwoordelijkheid en eerlijkheid uit te voeren. Ik wens de nieuwe bestuurders alle succes. Ze zullen mijn steun en respect hebben.”

Volgens de statuten van de club moeten de nieuwe voorzittersverkiezingen plaatsvinden tussen de 40 en 90 kalenderdagen na het vertrek van de vorige voorzitter, zo meldt AS.

European Super League?

Bartomeu deed ook een opmerkelijke uitspraak. De ex-voorzitter stelt dat Barcelona heeft toegezegd om deel uit te maken van de European Super League - een eigen topcompetitie met alleen maar topclubs. “Ik heb buitengewoon nieuws. We accepteerden gisteren het voorstel om deel te nemen aan de toekomstige European Super League. Dit zou onze financiële toekomst verzekeren”, aldus Bartomeu. “De details van onze beslissingen moeten wel nog goedgekeurd worden.” Over de oprichting van een Europese supercompetitie wordt al jaren (geheimzinnig) gediscussieerd. Het doel is om over twee jaar alles rond te hebben.

Volledig scherm © EPA