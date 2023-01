Barcelona zet Real Betis na strafschoppen opzij en wordt tegenstander van Real Madrid in finale Spaanse Supercup

In de halve finale van de Supercopa, in het King Fahd International Stadium in de Saoedische hoofdstad Riyad, stond FC Barcelona tegenover Real Betis. De Catalanen namen meteen het heft in handen. Halverwege de eerste helft gleed Pedri een voorzet vanop rechts in doel, maar de VAR keurde het doelpunt af voor buitenspel.

Vijf minuten voor rust was het wél prijs. Dembélé speelde Lewandowski aan, de Pool werkte het leer in twee tijden in doel. Real Betis reageerde in de tweede helft, met de gelijkmaker als gevolg. Fekir vloerde Ter Stegen met een laag schot in de korte hoek: 1-1. Barça wilde meteen orde op zaken stellen. Lewandowski liet opnieuw de netten trillen, maar het feestje ging niet door. De VAR had in de opbouw buitenspel geconstateerd.

Geen winnaar na negentig minuten en dus kregen we verlengingen. De ingevallen Ansu Fati pakte in de eerste verlenging uit met een heerlijke volley. Zijn schot met links ging overhoeks in doel. Maar opnieuw kwam Real Betis langszij. Loren scoorde met een hakbal van dichtbij: 2-2. Een strafschoppenreeks moest de beslissing brengen. Daarin trok Barcelona aan het langste eind. Barça vervoegt zo Real Madrid in de finale. Het gedroomde duel tussen de twee rivalen.

De finale van de Spaanse Supercup is komende zondag live te zien op VTM2

