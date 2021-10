Barcelona wil snel oplossing voor aftands Camp Nou: “Restaurant mag zelfs geen ovens gebruiken”

Terwijl Real Madrid een nieuw Bernabéu bouwt, hinkt Barcelona achterop. Camp Nou, het mythische stadion van de ‘Blaugrana’, is in slechte staat. De plannen voor een renovatie liggen al jaren op tafel, maar het is nog altijd wachten op de goedkeuring voor een lening. Daarover zou normaal gezien gisteren gestemd worden, alleen liep de Algemene Vergadering te lang uit en stond de wedstrijd tegen Valencia (3-1-winst) op het punt te beginnen. De knoop is dus voorlopig nog steeds niet doorgehakt.

Barcelona hoopt snel een lening van 1,5 miljard euro op 35 jaar te kunnen afsluiten om Camp Nou een serieuze make-over te geven - onderstaande beelden tonen hoe het stadion er zou moeten gaan uitzien. “Er moeten nu voortdurend werken uitgevoerd worden aan Camp Nou. Het stadion is al 64 jaar oud”, zegt Fort. “Afgelopen zomer moesten we al 1,8 miljoen euro investeren, enkel en alleen om publiek te mógen ontvangen. We hebben verouderde ingangen, met amper 15 liften en geen roltrappen. Slechts 28 procent van de zitplaatsen is overdekt, de evacuatietoegangen zijn niet efficiënt, we hebben verouderde technologie...” Als afsluiter vertelde Fort ook dat Camp Nou niet voldoet aan alle Europese regelgeving, waardoor het iedere Europese match een boete moet betalen.