Barcelona-verdediger Piqué deelt screenshot van salaris om ongelijk journalist te bewijzen

FC Barcelona gaan financieel door zwaar weer. Grootverdieners als Jordi Alba, Sergio Busquets en Gerard Piqué leverden daarom een serieus deel van hun salaris in. Lluís Canut, journalist van de Catalaanse sportkrant Mundo Deportivo, beweert desondanks in het voetbalprogramma Onze bij de Spaanse zender TV3 dat Piqué vorig jaar 28 miljoen euro zou hebben opgestreken en daarmee nog steeds de absolute grootverdiener zijn.

In eerste instantie was Barça er in een officieel statement als de kippen bij om dat bedrag de kop in te drukken. Maar Piqué ging nog een stap verder. Hij deelde op sociale media een screenshot van zijn salaris. “2.328.884,39 euro aan salaris”, valt er te lezen. Dat bedrag zou 50 procent van zijn jaarsalaris moeten zijn, gestort in december. Het jaarloon van Piqué zou dus 4.657.769 euro bedragen - een pak minder dan de 28 miljoen die Canut beweert.