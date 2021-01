Barcelona pas na verlengingen voorbij reuzendoder Cornellà in Copa del Rey

Buitenlands voetbal Welshe doelman verbetert wereldre­cord met goal vanop 96,01 meter: “Leuk om in het Guiness Book of Records te staan”

21 januari De Welshe doelman Tom King heeft zich dinsdag het Guinness Book of Records in getrapt. In een wedstrijd in de Engelse vierde klasse scoorde het sluitstuk van Newport County vanop 96,01 meter.