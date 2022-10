Barcelona-legende Iniesta openhartig over depressie: “Ik volg nog steeds therapie, want ik moet mezelf genezen”

Buitenlands voetbalHoe zou het nog zijn met Andrés Iniesta (38)? De voormalige topmiddenvelder van FC Barcelona - nog steeds actief in Japan - kende een carrière om U tegen te zeggen, maar sukkelde ook met mentale problemen. “Je kijkt in je lichaam en ziet alles zwart”, vertelt hij erover in de podcast ‘The Wild Project’.

Weinig voetballers die een erelijst als die van Andrés Iniesta kunnen voorleggen. De kleine middenvelder won een WK en twee EK’s met Spanje en met Barcelona onder meer vier keer de Champions League en negen landstitels. Bovendien trapte hij zich in 2010 de geschiedenisboeken in door La Roja de wereldtitel te bezorgen met z'n doelpunt in de finale tegen Nederland. Momenteel bolt ‘Don Andrés' uit in Japan bij Vissel Kobe, nadat hij Barcelona in mei 2018 na 22 jaar verliet.

Toch was het voor Iniesta niet al rozengeur en maneschijn, zo vertelt hij in de podcast ‘The Wild Project’. De Spanjaard had al eerder toegegeven tegen een depressie gestreden te hebben, maar in de podcast gaat-ie er nog eens dieper op in. “Plots had ik het plezier of de energie niet meer die het leven je zou moeten geven. Je begint je slecht te voelen, ze doen tests maar vinden niets. En toch voel je dat er iets niet klopt. Je kijkt in je lichaam en geest en ziet alles zwart. Ik wilde gewoon ‘s avonds mijn pilletje nemen en rusten. Op dat moment beleefde ik het meeste plezier.”

Volledig scherm Iniesta scoorde het enige doelpunt in de WK-finale van 2010 tegen Nederland. © REUTERS

“Ik zat thuis met mijn vriendin - nu mijn vrouw - op de sofa, maar er leek een muur tussen ons te staan”, gaat Iniesta verder. “Met mijn ouders was het net hetzelfde. Ik was niet triest omdat ik een slechte match had gespeeld of dat mijn vriendin me verlaten had, het was iets anders. Pas als je het zelf voelt, kun je het begrijpen.”

Met zijn pakkende getuigenis wil Iniesta het andere mensen makkelijker maken om over hun problemen te praten. “Als het van iemand komt die beroemd is, al het geld van de wereld heeft, de mooiste huizen en de beste auto’s, denk je: ‘Sh*t, het kan iedereen overkomen’. Het draait niet allemaal om materiële zaken. Ik wil het op een heel natuurlijke manier uitleggen, want ik denk dat iedereen wel eens door zulke fases gaat. En we herstellen er nooit helemaal van. Ik volg nog steeds therapie, want ik moet mezelf genezen. Ik luister graag naar professionals die praten over mentale problemen en depressie. Doorheen de jaren leer je dat het iedereen kan treffen.”

Volledig scherm Iniesta bij Vissel Kobe. © REUTERS