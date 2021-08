Barcelona-fans treuren rond Camp Nou na vertrek Messi

Serie A Lid van voetbalfe­de­ra­tie bevestigt: met defibrilla­tor mag Christian Eriksen niet in Italië spelen

22 juli Zoals reeds enkele weken her en der werd gevreesd, mag Christian Eriksen (29) met defibrillator niet aantreden in de Serie A. De Deen, die op het EK een hartstilstand kreeg, speelt bij Inter. In Italië zijn de regels strenger dan elders op de Europese velden.