“Barcelona doet Messi ultiem voorstel”: Catalaans tv-programma maakt gewag van straffe wending, maar entourage Messi ontkent meteen

PREMIER LEAGUE Terwijl Lukaku op weg is naar Londen om transfer naar Chelsea af te ronden, krijgt hij veeg uit de pan van In­ter-ultra’s: “Je knielt voor geld”

9:05 Didier Drogba koos zondagmiddag de vlucht vooruit. De Chelsea-legende kondigde de terugkeer van Romelu Lukaku (28) naar Londen aan. Het papierwerk houdt de afhandeling van een transfer van 115 miljoen euro op. Ondertussen legde ‘Big Rom’ een deel van zijn medische tests af in een kliniek in Milaan. In Londen is hij nog niet om de transfer te finaliseren: hij maakte een tussenstop in Nice en vliegt van daaruit door. Vandaag hoopt Chelsea zijn duurste aanwinst ooit eindelijk voor te stellen.