“Barcelona bereikt akkoord over terugkeer Xavi”

La Liga Ancelotti neemt Hazard op in selectie voor Clásico, maar: “Moeilijk voor een speler die terugkeert na blessure om meteen te starten”

23 oktober Eden Hazard (30) is door Real Madrid-coach Carlo Ancelotti opgenomen in de wedstrijdselectie voor de Clásico van morgenmiddag. Maar de kans dat Hazard meteen aan de aftrap verschijnt, is eerder klein. “Het belangrijkste is dat hij bij ons is.”