Barça-voorzitter Laporta “zet spelers zwaar onder druk om in te leveren”

Copa América Brons voor Colombia op Copa América: Peru zakt pas in slotsecon­den door het ijs na knappe pegel

10 juli Colombia is als derde geëindigd op de Copa América. In Estadio Mané Garrincha in de Braziliaanse hoofdstad Brasília werd Peru in een spannend duel met 3-2 verslagen. De winnende goal van Luis Diaz viel pas diep in blessuretijd.