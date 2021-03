Barça-assistent over werken met wereldsterren: “Ze sláán Messi neer, gewoon met de vlakke hand”

Buitenlands voetbalOranje in Catalonië. Naast Ronald Koeman en Frenkie de Jong is er nog een derde Nederlander aan de slag bij FC Barcelona. Assistent-coach Alfred Schreuder (48). In een interview met AD praat hij over de samenwerking met wereldsterren, zoals Lionel Messi. “Hij ziet alles, hij begrijpt alles, houdt alles in de gaten en denkt al vooruit. Zoals wij.”