Bale twijfelt aan toekomst als Welsh international: “Misschien wel bezig aan laatste campagne”

Buitenlands voetbalGareth Bale is bij Wales mogelijk aan zijn laatste kwalificatiecampagne bezig, zo gaf de aanvaller van Real Madrid, die tot het einde van het seizoen verhuurd is aan zijn ex-club Tottenham Hotspur, toe.

Wales heeft komende zomer eerst nog het EK om naar uit te kijken. Daarin werden ze in groep A onderverdeeld, samen met Turkije, Italië en Zwitserland. Op het moment dat de eindronde van het WK eind 2022 in Qatar gespeeld wordt, zal aanvoerder Bale 33 jaar oud zijn. “Ik heb daar nog niet te veel over nagedacht, over wat er zal gebeuren als deze campagne afgelopen is”, vertelde Bale maandag tijdens het persmoment in aanloop naar de interland van dinsdag tegen Tsjechië. Daarin proberen de Welshmen hun eerste punten te sprokkelen, na de eerdere nederlaag van vorige week in Leuven tegen België (3-1).

“Je kan echter niet ontkennen dat we ouder worden en het mogelijk mijn laatste campagne is. Aan mijn ingesteldheid verandert dat niets: ik zal er altijd honderd procent voor gaan. Komende zomer spelen we een belangrijk toernooi en nadien gaat de WK-kwalificatiecampagne gewoon door. Wat er dan zal gebeuren, valt nog af te wachten.”

In navolging van Thierry Henry denkt ook Bale na over een tijdelijke pauze op sociale media. Onze voormalige assistent-bondscoach laste vanaf vanaf zaterdagvoormiddag een socialemediapauze in op al zijn accounts, om de huidige wantoestanden met betrekking tot racisme en pesterijen aan te pakken. Twee ploegmaats van Bale, Ben Cabango en Rabbi Matondo, werden afgelopen weekend na de 1-0 zege in een oefeninterland tegen Mexico het mikpunt van racisme op sociale media. “Als er een gezamenlijke boycot zou komen, niet alleen maar één of twee spelers, doe ik mee”, bekende Bale. “Zo’n gezamenlijk statement zou wel iets kunnen teweegbrengen.”

Volledig scherm © AP

Drie spelers uit selectie gezet na inbreuk op protocol

De Welshe voetbalbond (FAW) heeft aangekondigd dat Hal Robson-Kanu, Rabbi Matondo en Tyler Roberts de nationale selectie hebben verlaten vanwege het niet naleven van het FAW-protocol. Het trio zal terugkeren naar hun respectievelijke clubs. De FAW gaf aan zich te onthouden van verdere commentaren over deze affaire.

Wales was afgelopen woensdag de eerste tegenstander van onze Rode Duivels in de kwalificatiecampagne voor het WK 2022. Van de drie betreffende spelers maakte enkel Roberts speelminuten. Hij viel in minuut 66 in, terwijl Robson-Kanu aan de bank gekluisterd bleef. Matondo stond zelfs niet op het wedstrijdblad. In de oefenwedstrijd van zaterdag tegen Mexico (1-0 zege) kwamen ze wel allemaal in actie. Dinsdag neemt Wales het in z’n tweede kwalificatiewedstrijd thuis op tegen Tsjechië.

Volledig scherm Tyler Roberts probeert Jason Denayer en Thorgan Hazard af te houden. © AP