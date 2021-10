Atlético, met invaller Carrasco, sleept ondanks 0-2-achterstand nog punt uit de brand tegen Real Sociedad

Alexander Sorloth, voormalig aanvaller van AA Gent, had na zeven minuten het thuispubliek het zwijgen op gelegd. Spitsbroeder Alexander Isak (48.) gaf de Madrileense aspiraties op een comeback vroeg in de tweede helft een flinke knauw - twee keer na niet te best keeperswerk van Jan Oblak, nochtans een van de beste keepers ter wereld. Yannick Carrasco was halfweg ingekomen voor Thomas Lemar en zag van dichtbij hoe de onvermijdelijke Luis Suarez (61.) de spanning eerst weer terugbracht en later ook zijn team in de 77e minuut behoedde voor het verlies. Adnan Januzaj bleef tot twee minuten voor tijd op de bank.