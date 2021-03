Atlético Madrid en Carrasco zetten in zoutloze wedstrijd Athletic Bilbao met 2-1 opzij

La LigaAtlético Madrid heeft in een wedstrijd die weinig om het lijf had met 2-1 gewonnen van Athletic Bilbao. Atlético doet zo een uitstekende zaak in de titelstrijd en zet eerste achtervolger Barcelona op zes punten, stadsgenoot Real volgt al op acht eenheden. Carrasco stond net geen negentig minuten tussen de lijnen en was in de eerste helft verantwoordelijk voor zowat al het gevaar van Atlético.