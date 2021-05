Atlético en Carrasco veroveren landstitel in Spanje na uitzege bij Valladolid

Buitenlands Voetbal Hazard kreeg het zwaar te verduren tegen Granada: “Wonder dat hij hier heelhuids uitkomt”

14 mei Real Madrid won gisteren op bezoek bij Granada, maar dat is niet het enige dat in Spanje over de tongen ging. Granada deinsde er niet voor terug om (te) stevig in het duel te gaan. Ook Eden Hazard kon niet ontkomen aan het vuile spel van de thuisploeg.