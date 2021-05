Atlético en Carrasco veroveren landstitel in Spanje na uitzege bij Valladolid, 14-jarige jongen sterft tijdens titelviering

Vanavond viel het doek over La Liga. Atlético had een voorsprong van twee punten op eerste achtervolger Real Madrid, en was bij een zege dus altijd kampioen. Maar als Carrasco en co punten lieten liggen én Real won tegen Villarreal, dan ging de titel naar de Koninklijke (op basis van onderlinge resultaten).

Real deed in de slotfase alsnog wat het moest doen. Benzema en Luka Modric trapten de Koninklijke in extremis naar de zege (2-1). Maar Atlético hield stand tegen Valladolid (1-2) en veroverde dus de titel. Feest bij Carrasco en zijn teamgenoten.

Diego Simeone glundert: “Na zo’n jaar kampioen worden is heel speciaal”

“Het was een moeilijk jaar, voor de hele wereld”, stak Simeone van wal. “Dat we dit seizoen met een titel kunnen afsluiten, is fantastisch. Dit betekent zoveel voor de club. Ik ben het gezicht van de club, maar achter mij wordt heel hard gewerkt, door een groot aantal mensen. Vijf of zes weken geleden heb ik met mijn fysiotherapeuten afgesproken dat we bij het groeten niet meer ‘hallo’ zouden zeggen maar ‘wij gaan kampioen worden’. En het is uitgekomen.”