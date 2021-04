Arsenal-fans protesteren tegen clubeigenaar Kroenke na Super League-heisa

Arsenal was één van de zes clubs uit de Premier League die wilden toetreden tot de Super League, een nieuwe Europese competitie waarin twaalf van de grootste en rijkste clubs van Europa zich zouden verenigen. Het project was geen lang leven beschoren, want binnen 48 uur naar de bekendmaking konden de plannen al de prullenmand in. Vooral in Engeland braken massaal supportersprotesten los, waarna de clubs één voor één uit het project stapten.