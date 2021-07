Arjen Robben (37) hakt knoop door en stopt met voetballen: “Een heel moeilijke keuze”

Een jaar na zijn comeback bij FC Groningen hangt Robben toch weer de voetbalschoenen aan de wilgen. “Ik ben dit avontuur met veel energie en enthousiasme aangegaan. Ik kreeg alleen vrij snel te maken met fysieke tegenslagen, waardoor ik heel lang geen wedstrijden kon spelen. Na een lange weg van vallen en weer opstaan is het me uiteindelijk gelukt de laatste wedstrijden van het seizoen mee te spelen”, zo schrijft Robben in een statement.

De ex-speler van onder meer Bayern Müchen, Real Madrid en Chelsea geeft toe dat het aantal minuten dat hij voor FC Groningen heeft gemaakt het afgelopen seizoen is tegengevallen. “Ik wist van tevoren dat dit kon gebeuren, maar ik ben de uitdaging aangegaan en heb ook alles gegeven om het te laten slagen. En ik niet alleen, iedereen binnen de club en in mijn directe omgeving heeft me te allen tijde geholpen en gesteund. Ook de warme reacties en steunbetuigingen van alle voetbalfans lieten me niet onberoerd. Ik ben iedereen hiervoor ontzettend dankbaar.”

Quote Het lijf gaf me niet het goede gevoel en het vertrouwen dat ik nodig had. Daarom heb ik besloten ermee te stoppen. Arjen Robben

De verloren play-offwedstrijd tegen FC Utrecht bleek de laatste in de carrière van Robben: “Na de laatste wedstrijd heb ik gezegd dat ik de tijd zou nemen om een weloverwogen beslissing te nemen over de toekomst. Vrij snel na de laatste wedstrijd ben ik weer gaan trainen. Voor mij was het belangrijk de opgebouwde fitheid van de maanden ervoor vast te houden en niet te ver terug te vallen. Zo kon ik tegelijkertijd ervaren of het vanuit fysiek oogpunt goed aanvoelde en het realistisch was om nog een jaar door te gaan. Alleen het lijf gaf me niet het goede gevoel en het vertrouwen dat ik nodig had. Daarom heb ik besloten ermee te stoppen. Dit is een heel moeilijke beslissing, maar ze zeggen wel eens: ‘Aan alles komt een einde’. Ik denk dat de beslissing om te stoppen eerlijk en realistisch is.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Robben is een icoon van het Nederlandse voetbal. Hij begon zijn carrière bij FC Groningen, waar hij nu ook stopt. In 2002 maakte de flankaanvaller, die van het naar binnen snijden en scoren in de verste hoek zijn handelsmerk maakte, zijn eerste transfer naar PSV. Daarna ging het snel. Hij kende passages bij Chelsea (2004-2007), Real Madrid (2007-2009) en Bayern München (2009-2019). Met de Duitse topclub werd hij acht keer landskampioen, won hij vijf keer de Duitse beker en schreef hij de Champions League op z’n palmares. Bij Chelsea werd hij twee keer Engels kampioen, bij Real één keer Spaans kampioen. Als Nederlands international verzamelde hij 96 caps, waarin Robben 37 keer scoorde. In juli 2019 pakte hij een eerste carrièrebreak, om een jaar later terug aan de slag te gaan bij FC Groningen, de club van zijn hart. Wegens blessureleed zet hij nu definitief een punt achter zijn rijkgevulde carrière.

Volledig scherm Arjen Robben won de Champions League in 2013 na een finale tegen Borussia Dortmund. © REUTERS