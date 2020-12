Arjen Robben (36) dacht weer aan stoppen: “Tot nu toe valt het vies tegen”

“De energie was wel even weg”, aldus Robben, die het bekerduel in Emmen vanwege zijn blessure vanaf de tribune bekeek. “Dan schiet stoppen wel door je hoofd. Maar een stemmetje in mijn hoofd heeft me daarvan weerhouden. Ik ben sportman en wil zo graag nog spelen voor de club. Maar natuurlijk is het wel frustrerend allemaal.”

Helemaal onverwacht komt de tegenslag nu ook weer niet, vervolgde Robben. “Ik wist dat het moeilijk zou worden. Ik ben natuurlijk niet meer de jongste en heb in mijn loopbaan altijd veel met blessures te maken gehad.”

Volledig scherm Robben. © Photo News

Geen garanties

Garanties over de tweede helft van het seizoen kon hij niet geven. “Ik ben nu aan het revalideren. Ik heb voor mezelf geen termijn gesteld dat het voor een bepaalde datum moet lukken. Wat ik probeer is alles zo ontspannen mogelijk te doen en dan zie ik wel. Ik hoop echt nog voor FC Groningen op het veld te kunnen staan en daar ga ik mij uiterste best voor doen. Maar tot nu toe valt het vies tegen, dat is duidelijk.”

Anderhalf jaar geleden sloot Robben aanvankelijk zijn loopbaan af bij Bayern München. Een jaar later besloot hij het bij FC Groningen weer te gaan proberen. “Ik voelde me heel fit. En eigenlijk voel ik me gek genoeg nog steeds zo.”

Volledig scherm Robben. © ANP