Argentinië eert Maradona tijdens Copa América, Messi doet er schepje bovenop met knappe vrijschop

Argentinië is met een valse noot aan de Copa América begonnen. Tegen Chili geraakten ze niet verder dan een 1-1-gelijkspel. Het spel van Argentinië was veelbelovend. Lionel Messi nam het team op sleeptouw en scoorde met een lekkere vrije trap de openingstreffer. Hij krulde de bal perfect over de muur in de bovenhoek, ex-ploegmakker Claudio Bravo had geen verhaal.

Waar Argentinië een geoliede machine leek in de eerste helft, ging er nu van alles mis. De defensieve problemen staken in de tweede helft toch weer de kop op, Otamendi en Martinez Quarta kregen het daar niet belopen. Doelman Emiliano Martinez kon eerst Pulgar nog van de gelijkmaker houden, maar niet veel later kreeg Chili een strafschop. Martinez duwde de poging van Vidal eerst nog tegen de deklat, maar Vargas was alert en tikte de rebound binnen. 1-1 bleef ook de eindstand. Vrijdag komen de Argentijnen al opnieuw in actie, tegen Uruguay.

Eduardo Vargas maakte gelijk.

Maradona

In Argentinië zijn ze Diego Maradona uiteraard niet vergeten. In de eerste toernooiwedstrijd sinds zijn overlijden in maart pakten ze uit met een prachtig eerbetoon. Met een knap lichtspektakel kondigden ze enkele van zijn meest legendarische momenten aan. Doelpunten, dribbels... Zelfs een 3D-Maradona die kwam jongleren op het veld.

De spelers warmden in Rio eveneens op op de tonen van ‘Live is Life’, hét nummer bij uitstek dat doet denken aan de kleine Argentijn. “Zijn doelpunten en dribbels zullen voor eeuwig tot het erfgoed van het Zuid-Amerikaanse voetbal behoren”, klinkt het in een statement van de Conmebol. “Hij was onvermoeibaar, en bleef altijd geloven in het grotere plaatje.”

De strafvervolging van het medisch personeel van het overleden Argentijnse voetbalidool Diego Maradona is ondertussen begonnen met de ondervraging van de 37-jarige verpleger die hem de laatste uren van zijn leven verzorgde. Ricardo Almiron wordt ervan verdacht dat hij heeft gelogen over de gezondheidstoestand van de oud-voetballer in die bewuste nacht in november 2020. Volgens de verpleger ademde Maradona normaal en sliep hij rustig, terwijl uit een autopsie bleek dat Maradona op dat moment al stervende was.

Het Openbaar Ministerie in Argentinië vervolgt zeven leden van het medisch team rond Maradona voor opzettelijke doodslag. Ze worden de komende weken een voor een ondervraagd door aanklagers en riskeren bij een veroordeling celstraffen die kunnen oplopen tot 25 jaar.

