Argentijnse derby tussen River Plate en Boca Juniors ontspoort volledig: scheidsrechter deelt liefst 7 (!) rode kaarten uit

De wedstrijden tussen stadsrivalen River Plate en Boca Juniors staan altijd garant voor het nodige spektakel en dat was zondagavond niet anders. In een tot de nok gevuld Estadio Mas Monumental zorgden 80.000 fans andermaal voor een waanzinnige sfeer. Op het veld was er echter heel wat minder animo. In een slordig duel met weinig tot geen kansen was River Plate duidelijk de betere ploeg, maar doelpunten vielen er niet.