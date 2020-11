Argentijns gerecht opent onderzoek naar nalatigheid bij dood Maradona, intussen lekt audiotape uit: “Een ambulance, het is dringend”

Het was Maradona’s persoonlijke arts die de hulpdiensten verwittigde. Leopoldo Luque was in de laatste maanden van Maradona’s leven verantwoordelijk voor de gezondheidstoestand van de voetballegende. Hij was het ook die de Argentijn op 3 november opereerde aan een bloedklonter in de hersenen. In samenspraak met de familie liet hij Maradona daarna revalideren in een huurhuis in Tigre, een buurt in Buenos Aires.