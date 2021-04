André Silva schenkt Frankfurt in slotfase de zege tegen een matig Dortmund

Time-Out TikTok­plaag rond Camp Nou: Messi en andere spelers FC Barcelona belaagd door opdringeri­ge videoja­gers

27 maart FC Barcelona heeft al even zijn eigen account op TikTok goed voor momenteel 8,1 miljoen volgers, maar het erg populaire sociale medium zorgt ook voor last in en rond Camp Nou. In die mate dat de club extra veiligheidspersoneel inzet rond het trainingscomplex om een einde te maken aan het lastig vallen van de spelers.