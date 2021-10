Ancelotti neemt Hazard op in selectie voor Clásico, maar: “Moeilijk voor een speler die terugkeert na blessure om meteen te starten”

La LigaEden Hazard (30) mag zich opmaken voor z'n allereerste selectie voor een Clásico. Dat liet Real Madrid-coach Carlo Ancelotti verstaan op z'n persconferentie in aanloop naar de match. Maar de kans dat Hazard meteen aan de aftrap verschijnt, is eerder klein. “Het belangrijkste is dat hij bij ons is.”

Eden Hazard viel twee weken geleden geblesseerd uit tijdens de halve finale van de Nations League tegen Frankrijk. Een zoveelste tegenvaller, al zou de dag nadien blijken dat Hazard geen zware blessure had opgelopen. In Madrid hielden ze het bij ‘vermoeide spieren’. De Rode Duivel ontbrak vervolgens in de selectie voor de Champions League-trip naar Shakhtar Donetsk van afgelopen dinsdag (0-5-winst).

Donderdag leken de spierproblemen van de baan, want toen maakte Hazard een volledige groepstraining vol. Een plek in de wedstrijdselectie voor de Clásico lijkt dan ook de logica zelve. “Eden voelt zich oké”, vertelde Ancelotti deze namiddag op z'n persbabbel. “Hij zal bij de groep zijn, maar het is moeilijk voor een speler die terugkeert na een blessure om meteen te starten. Het belangrijkste is dat hij bij ons is.”

Volledig scherm Hazard en Ancelotti. © AFP

Koeman: “Voorzitter hoeft echt niet elke week te zeggen dat hij mij vertrouwt”

Aan de andere kant staat met Ronald Koeman een trainer onder druk. Uiteraard kreeg de Nederlander ook weer de vraag of het een cruciaal duel wordt, een vraag die hij de laatste tijd al zo vaak kreeg. “Moet ik hier iedere week op antwoorden? Nee, het hangt niet af van één enkele wedstrijd. Dit is een belangrijke week, dat klopt, een zege zou ook heel belangrijk zijn voor ons zelfvertrouwen. Maar het is geen examen. De voorzitter hoeft echt niet elke week te zeggen dat hij op mij vertrouwt. Ik voel me gesteund, maar uiteraard weet ik ook dat het allemaal afhangt van de resultaten.”

De druk doet hem niet zo veel, zo herhaalde Koeman nog maar eens. “Ik weet dat dat bij deze baan hoort, dat is ook geen probleem. Ik weet ook hoeveel druk er staan op deze Clásico’s. Ik heb ze in het verleden gewonnen, maar ook verloren, dat heb ik allemaal meegemaakt. Al wordt het voor mij wel mijn eerste Clásico mét publiek als trainer. Daar heb ik heel veel zin in.”

Het zal geen open wedstrijd worden, zo denkt Koeman. “Ik verwacht niet dat er heel veel kansen zullen zijn”, sprak hij op zijn vooruitblikkende persconferentie. “Het zal gaan om efficiëntie. Al onze spelers zullen op hun best moeten zijn voor een duel zoals deze. Beide ploegen hebben weinig geheimen voor elkaar en zullen dus ook niet verrast worden door de ander. Real heeft een zeer ervaren team, met heel veel kwaliteit. We zullen op hun counter moeten letten.”

Tot slot: ziet hij Real Madrid ook als favoriet? “Dat zien wij anders. We weten wat we kunnen en we spelen thuis, dus ik ben niet bang.”

