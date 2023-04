ANALYSE. "Ik vrees voor Dante Vanzeir": waarom Amerikaans voetbal véél scherper reageert op racisme

“Here’s to you Vincent Kompany”: wanneer een heel stadion de naam van de rivalise­ren­de coach scandeert

“Here’s to you Vincent Kompany, City loves you more than you will know.” De terugkeer van de Prins was er één door de grote poort. Wees gerust: Kompany is er nóg groter dan zijn standbeeld doet vermoeden. In Manchester doen ze aan monumentenzorg, en wij waren getuige op de eerste rij.