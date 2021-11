Analist Youri Mulder zag hoe Nederland een zeker WK-ticket verspeelde in Montenegro: “Dit zorgt voor onrust”

Buitenlands voetbalNederland vergooide in Montenegro een zekere WK-kwalificatie. Van 0-2 ging het naar 2-2 en dat zorgt voor spanning bij onze noorderburen. Morgen speelt Oranje een finale tegen Noorwegen in een lege Kuip. “Wij hebben een bokser die uitgeteld op de mat lag weer springlevend gemaakt”, zegt analist Youri Mulder, die zijn oordeel geeft over de rampzalige avond in Montenegro en inschat of Noorwegen in staat is om de Nederlandse kwalificatie helemaal te komen verpesten.