Amper één goal in Ligue 1 en “geen respect voor de trainer”: dit seizoen dreigt het slechtste in 15 jaar te worden voor Lionel Messi

Buitenlands voetbal Bewogen avond voor Dortmund: uit de beker na owngoal Witsel, CEO reageert giftig op transferpe­ri­ke­len Haaland

Een baalavond voor Axel Witsel. Met een ongelukkige interventie lag hij aan de basis van de uitschakeling van titelverdediger Borussia Dortmund in de DFB Pokal. De vreugde bij tweedeklasser St. Pauli was des te groter. Dortmund én Bayern die de kwartfinales niet bereiken, dat is al van het seizoen 2006/07 geleden. Vóór de match sprak Dortmund-CEO Hans-Joachim Watzke geïrriteerd over de transferperikelen rond Erling Haaland.

19 januari