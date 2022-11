Ambras bij Everton na kansloze nederlaag: Iwobi geeft truitje aan meegereisde fan, maar die gooit dat doodleuk terug op het veld

Bij Everton beginnen ze dankzij enkele grote aankopen - denk maar aan Rode Duivel Amadou Onana - telkens met grote ambities aan het seizoen, maar ook dit jaar vechten de Toffees in de Premier League tegen de degradatie. In de stand bengelt de ploeg van coach Frank Lampard maar net boven de gevarenzone. Ook het avontuur in de League Cup zit er al vroeg op - afgelopen dinsdag verloor Everton met 4-1 op het veld van Bournemouth. Een nieuwe blamage.

Vier dagen later kreeg Everton gisteren al de kans op eerherstel, want Onana en co gingen opnieuw op bezoek bij Bournemouth. Maar wie had gerekend op een antwoord, kwam bedrogen uit. Lampard zag zijn team opnieuw een belabberde prestatie neerzetten en met 3-0 de boot in gaan. Door die zege wipten de Cherries zelfs over Everton in de stand.