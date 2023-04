Aanvoerder Brecht Dejaegere en Toulouse naar finale Franse beker na late zege tegen tweedeklas­ser

Toulouse heeft zich donderdagavond niet zonder slag of stoot verzekerd van een plaats in de finale van de Coupe de France. Het had zijn handen meer dan vol met tweedeklasser Annecy, maar forceerde in de slotminuten alsnog de winning goal: 1-2. Aanvoerder Brecht Dejaegere maakt zo kans op een knappe prijs.