Allegri is fan: Koni De Winter mag hopen op selectie bij Juventus voor eerste competitieduel

Voor de Antwerpse verdediger liggen de kaarten best goed. In de voorbereiding kwam De Winter zowel tegen FC Barcelona als tegen Monza als invaller binnen de lijnen, eind juli stond hij zelfs in de basis tegen Cesena. Toen scoorde de Belg de opener in een 3-1-overwinning. Afgelopen weekend bleef hij evenwel 90 minuten op de bank in het laatste oefenduel tegen Bologna.