Alle omwegen leiden naar Rome: het volledige verhaal achter de transfersoap van de zomer, met Romelu Lukaku als spil

Miami Messi Mania houdt aan: Leo scoort wéér, viert als Spider Man en stapt met Harper Beckham veld op

Lionel Messi is nu al de zonnekoning van Miami. Vijfde match voor de Argentijnse superster (36) in het roze shirt, achtste goal. 4-0 tegen Charlotte in de Leagues Cup. In de halve finale wacht Inter Miami met een verplaatsing naar Philidelphia Union een eerste echt zware dobber. Maar de Amerikaanse intrede van Lionel Messi kan nu al niet meer stuk. Vannacht kwam hij aan de zijde van Harper Beckham (11), de dochter van clubeigenaar David Beckham, het veld op.