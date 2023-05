Algemeen directeur Van der Sar stapt op bij Ajax na rampzalig seizoen: “Het is een ongelooflijk zware periode geweest”

Van der Sar draagt donderdag zijn taken over aan zijn collega-directieleden. De Raad van Commissarissen (RvC) heeft aan Van der Sar gevraagd om formeel aan te blijven tot 1 augustus voor een goede overdracht van de nationale en internationale dossiers.

De 130-voudig Nederlands international, die in 2016 aantrad als de grootste baas van de Amsterdamse voetbalclub, ziet aan het eind van een dramatisch verlopen voetbalseizoen geen toekomst meer voor zichzelf als roerganger van Ajax. De voormalig topkeeper lag het laatste anderhalf jaar hevig onder vuur in Amsterdam. De sportieve ineenstorting mede door het vertrek van eerst Marc Overmars als directeur voetbalzaken en daarna hoofdtrainer Erik ten Hag werd Van der Sar zwaar aangerekend. Ajax beleefde met een derde plaats na het verlies zondag bij FC Twente zijn slechtste seizoen in veertien jaar tijd.

“Na bijna elf jaar in de directie ben ik op. We hebben heel mooie dingen meegemaakt, maar het is ook een ongelooflijk zware periode geweest”, vertelt Van der Sar. “Ik ben de mensen die ik tijdens mijn tweede carrière bij Ajax heb ontmoet en met wie ik heb samengewerkt erg dankbaar voor wat we hebben bereikt en beleefd. Ik heb nu behoefte om afstand te nemen, tot rust te komen en om andere dingen te gaan doen. Het voelt niet goed om de komende periode beslissingen te moeten nemen die over de toekomst van deze mooie club gaan. Vandaar mijn besluit om nu te stoppen.”