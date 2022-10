Alexia Putellas volgt zichzelf op als laureate van Ballon d’Or Féminin

Premier League Al 20 jaar is Cristiano Ronaldo garantie op goals: met zijn 700ste bezorgt hij United de zege

Cristiano Ronaldo (37) is tegenwoordig vooral invaller bij Manchester United, maar dat weerhoudt hem niet om nieuwe mijlpalen te bereiken. Zijn 700ste in clubverband was op Everton ook meteen de winnende treffer (1-2).

