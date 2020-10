Alexander Maes (ex-Beerschot) vindt buitenlands avontuur in Roemenië: “Iedereen werd gek toen Thibaut Courtois de club volgde op Instagram”

“Eigenlijk is Pitești goed te vergelijken met een gewoon stadje in België. Het enige verschil: alles is hier veel goedkoper. Op restaurant ben je nog geen vijftien euro kwijt om eens goed te gaan eten.”

Alexander Maes heeft het duidelijk naar zijn zin in Roemenië. De voormalige speler van Willem II, Standard en Beerschot zag zijn tijd op het Kiel tot een abrupt einde komen toen zijn contract in alle stilte beëindigd werd. Al bood die situatie hem ook eens kans. “Ik ben inmiddels 28, en ik wou ooit wel een buitenlands avontuur meemaken. Ik denk dat dit het ideale moment is.” Alle Belgische interesse ten spijt, want ook in eigen land had er misschien iets ingezeten. “Ik heb met zowat elke club uit 1B gesproken, maar het is nooit tot een concreet voorstel gekomen. Het totale plaatje moet ook kloppen, en daarmee bedoel ik ook het financiële aspect. Het leek erop dat alle budgetten al op hun limiet zaten.”

Zot van Courtois

En dus werd het Oost-Europa. Dat FC Argeș Pitești met Maes niet alleen een degelijke defensieve middenvelder aantrok, maar ook een van de beste vrienden van Thibaut Courtois binnenhaalde, lijken ze er daar met veel plezier bij te nemen. “De dag dat ik hier tekende, is Thibaut de club beginnen volgen op Instagram. Reden genoeg voor iedereen om hier helemaal gek te worden. Elke website en elke krant had het erover. Het was echt hot news”, vertelt Maes.

En zoals dat gaat met goede jeugdvrienden, had Courtois advies klaarstaan. “Hij zei zelf dat ik in eerste instantie moest kijken of ik hier kon aarden. We zijn hier ook naartoe gereisd om te kijken of het hier aangenaam leven was, en of er goede mogelijkheden waren om te trainen en mezelf verder te ontwikkelen. Dat ik al 28 ben, wil daarom niet zeggen dat ik geen stappen meer kan zetten in mijn carrière.”

Het verhaal van Beerschot

Maes was trouwens niet de enige Belg die welkom was. Eerder polsten de Roemenen ook bij Jelle Van Damme, maar die ging uiteindelijk niet op het voorstel in. “Ik ben op de hoogte dat er interesse was, ja. Ik ken Jelle niet heel goed, maar we hebben het er wel over gehad. Hij haalde al meer uit zijn carrière dan ik en heeft al een pak meer ervaring. We zullen zien waar zijn toekomst ligt – al had ik graag met hem in een ploeg gespeeld.”

Wat dit seizoen betreft, is de opgave simpel: niet degraderen. “Het verhaal van FC Argeș is een beetje het verhaal van Beerschot: het is een traditieclub met een geschiedenis, die net gepromoveerd is. Het wordt nu dus vooral belangrijk om uit de gevarenzone te kruipen.” Gevraagd naar zijn eigen ambities, is Maes even duidelijk. “Ik hoop dat ik hier veel kan spelen en mezelf kan laten zien in dit deel van Europa. Het belangrijkste is dat ik vooruit kan blijven gaan.”

