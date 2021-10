Al Sadd zet puntjes op de i: “Xavi heeft een contract voor twee jaar en is volledig gefocust op de club”

BUITENLANDS VOETBAL Julian Nagelsmann na historisch verlies Bayern: “Ik schreeuwde tegen mijn tv”

“Mijn spelers zijn geen machines. Ze kunnen ook al eens een slechte dag hebben”. Bayern-coach Julian Nagelsmann, zelf in quarantaine na een positieve covid-test, nam zijn team in bescherming nadat ze in de beker met 5-0 werd afgemaakt door Borussia Mönchengladbach.

