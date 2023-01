Al-Nassr ontkent dat Ronaldo WK-ambassadeur van Saudi-Arabië wordt: “Hij focust zich op succes met onze club”

Buitenlands voetbalCristiano Ronaldo krijgt - bovenop z'n duizelingwekkende loon bij Al-Nassr - nog een smak geld. In zijn overeenkomst is over 2,5 jaar meer dan 100 miljoen euro voorzien voor mogelijke sponsors en een eventuele rol als ambassadeur. Al-Nassr ontkent evenwel dat CR7 straks de WK-kandidatuur van Saudi-Arabië gaat promoten. Nota bene een rechtstreekse concurrent van...‘zijn’ Portugal.

Cristiano Ronaldo tekende een contract tot de zomer van 2025 bij Al-Nassr. Trainer Rudi Garcia vergeleek Ronaldo’s komst met de transfer van de onlangs overleden Braziliaanse wereldster Pelé naar New York Cosmos in 1975. De Franse coach doelde met name op de impact van de 37-jarige Portugees op “de ontwikkeling van voetbal, sport en cultuur in Saudi-Arabië”.

“Het is ongelooflijk hoe het onze club in de schijnwerpers heeft gezet. Nu weet iedereen over de hele wereld waar onze club is”, aldus Garcia, die de enorme stijging van het aantal volgers op sociale media niet was ontgaan. “We moeten van 800.000 naar tien miljoen zijn gegaan in een paar uur, een paar dagen, vanwege de komst van Cristiano.”

En daar wordt Ronaldo dus ook rijkelijk voor vergoed. Hij krijgt 85 miljoen loon per jaar en 100 miljoen tekengeld voor twee jaar. En alsof dat nog niet genoeg is, komt er nog eens 110 miljoen euro bij voor twee jaar voor sponsoring en eventuele rol als (WK-)ambassadeur wanneer hij stopt met voetballen. Saudi-Arabië wil de Wereldbeker in 2030 organiseren en zou daarvoor de krachten bundelen met Griekenland en Egypte. Al-Nassr ontkent evenwel dat Ronaldo heeft toegezegd om het WK te promoten: “Hij heeft geen enkele verplichtingen met betrekking tot de WK-kandidatuur. Hij focust zich op succes met onze club.”

CR7, die eerder al eens een voorstel van zes miljoen per jaar geweigerd had om het gezicht te worden van Saudi Tourism, als sandwichman om het WK weer naar het Midden-Oosten te halen. In Portugal zullen ze het alleszins niet graag horen. De Portugezen azen immers samen met Spanje en Oekraïne eveneens op het WK van 2030. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Debuut tegen Messi? Maakt Cristiano Ronaldo zijn debuut in Saudi-Arabië tegen eeuwige rivaal Lionel Messi? Rudi Garcia heeft verklaard dat de Portugees mogelijk zal aantreden in een vriendschappelijke wedstrijd met een combinatieteam tegen Paris Saint-Germain. Het oefenduel tegen PSG staat op 19 januari in het Saudische King Fahd Stadium op het programma. “Als Ronaldo dan debuteert, zal het niet in het shirt van Al-Nassr zijn. De combinatieploeg bestaat uit spelers van Al-Nassr én Al-Hilal”, zei coach Rudi Garcia tegenover ‘L’Équipe’. Garcia was niet te spreken over de timing van het oefenduel, aangezien Al-Nassr drie dagen later een competitiewedstrijd tegen Ettifaq speelt.

