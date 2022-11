“Al dat drama maakt het alleen mooier”: geweldige beelden van Vincent Kompany, die spelers rond de nek vliegt na winner in minuut 100 (!)

Buitenlands voetbalVincent Kompany blijft harten veroveren in Burnley. Tegen Rotherham leken ‘The Clarets’ lang op weg naar een thuisnederlaag, maar in een knotsgekke slotfase sleepte Burnley - mede dankzij een scorende Manuel Benson - alsnog een overwinning uit de brand. Na de winnende treffer in minuut 100 (!) was Kompany door het dolle heen (zie video boven vanaf 1'38"). Burnley nu vijf punten los op kop in de Championship.

Terwijl zijn eeuwige liefde - maar ook ex-club - Anderlecht alle zeilen bijzet om uit de crisis te kruipen, scheert Vincent Kompany hoge toppen in de Engelse tweede klasse. Tot voor vandaag was Burnley onder zijn bewind zestien matchen ongeslagen en was het leider in de Championship. Bovendien werd er in de competitie nog maar één keer verloren. Kompany noemde het “de ambitie om alles te winnen”(zie video onder), en de cijfers liegen er niet om.

Daar leek vanavond verandering in te komen. Thuis tegen Rotherham wiste Jay Rodriguez namens Burnley tien minuten voor de pauze nog de vroege openingsgoal van Ben Wiles uit, maar vlak voorbij het uur klommen de bezoekers weer op voorsprong via Ogbene. Ondanks 70% balbezit zat de ploeg van Vincent Kompany zo toch in nauwe schoentjes.

Een kwartier voor tijd viel Rotherham met z'n tienen, maar de middenmoter leek toch een belangrijke zege te pakken. Maar in de toegevoegde tijd keerde het tij zowaar nog helemaal. Manuel Benson - ex-Antwerp - maakte in de 91ste minuut gelijk, in de tiende minuut van de blessuretijd zette Halil Dervisoglu Turf Moore in vuur en vlam met de 3-2. Dat leidde natuurlijk tot een explosie van vreugde bij heel Burnley, inclusief Vincent Kompany.

In de stand loopt koploper Burnley nu vijf punten uit op eerste achtervolger Blackburn. Nummer drie Sheffield United volgt op zes punten, met nog een match tegoed. Is Kompany in z'n debuutseizoen meteen op weg naar de Premier League?

Kompany: "De manier waarop maakt deze zege nog mooier" "Ik denk dat we deze match verdiend winnen. Maar de manier waarop - met alle drama - maakt het nog mooier", sprak Kompany na de match. "We hebben veel kansen bij elkaar gevoetbald en eigenlijk gewoon een goeie prestatie afgeleverd. Benson? Geweldige goal, ja. Benny toont nu al wat hij ons kan bijbrengen, maar tegelijk is hij zich nog volop aan het aanpassen. Ik kijk er echt naar uit om dit traject met het af te leggen, om hem te helpen om beter te worden. Dat is één van de leukste dingen van het trainerschap."

