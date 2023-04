Al 30 wedstrijden ongeslagen: Engelse voetbalvrouwen pakken nieuwe titel onder succescoach Wiegman na winst in Finalissima

Donderdag moest een andere grootmacht in het voetbal, Brazilië, eraan geloven. In een spannende wedstrijd leidde een flater van de Engelse doelvrouw Earps een late gelijkmaker in. De Lionesses hielden hun hoofd koel en brachten het uitverkochte Wembley in extase na een spannende strafschoppenreeks. Het was Chloe Kelly die de overwinning over de streep trok, enkele maanden nadat ze ook al de winning goal maakte in de EK-finale.