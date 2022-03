Ajax zet scheve situatie recht in Klassieker tegen Feyenoord, duel later begonnen door brand

Meer sport Twee bokskampi­oe­nen, drie tennistop­pers en zelfs de coach van FC Sheriff: 9 (ex-)topspor­ters die net als de broers Klitschko vechten voor Oekraïne

Of het een goed idee is, is nog maar de vraag. Meer dan moedig is het wel. In navolging van de broers Klitschko sluit menig (ex-)topsporter zich bij het Oekraïense leger aan. Naast een voetbaltrainer laten nog acht anderen hun vaderlandsliefde hoogtij vieren, terwijl de voetballers uit de Premier League liever hun stem laten spreken. Inmiddels zijn ook al twee voetballers en een biatleet om het leven gekomen.

17 maart