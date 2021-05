Ajax laat kampioensschaal omsmelten: 42.000 fans krijgen een stukje

Buitenlands voetbal Robben met tranen in de ogen na glanspres­ta­tie: “In mijn stoutste dromen is het EK het ultieme doel”

9 mei Arjen Robben was sterk geëmotioneerd na de 0-4-overwinning van zijn FC Groningen in en tegen Emmen. De Nederlandse oud-international komt van ver. “Ik kan nog belangrijk zijn. Dit doet me veel”, sprak de 37-jarige aanvaller met tranen in de ogen. En de nationale ploeg? “...”