Ajax-doelman Onana voor jaar geschorst door UEFA na dopingovertreding

Bij de doelman werd eind oktober tijdens een controle buiten de wedstrijden om het verboden middel furosemide in zijn urine aangetroffen. De schorsing gaat per direct in en geldt voor alle voetbalactiviteiten, zowel nationaal als internationaal.

Ajax gaat in beroep bij het internationaal sporttribunaal CAS. Volgens de koploper van de Eredivisie heeft Onana per ongeluk het middel binnengekregen via een tabletje dat hij nam omdat hij zich die dag niet lekker voelde. Het tabletje was naar verluidt voorgeschreven voor zijn vrouw.

Voor de Nederlandse topclub is het een nieuwe opdoffer. Eerder deze week was ook al veel te doen over een blunder die begaan werd binnen de club. Topaanwinst Sébastien Haller werd niet op tijd aangemeld bij de UEFA, waardoor hij niet inzetbaar is in de Europa League.

Volledig scherm Onana. © Photo News