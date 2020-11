Afscheid van de Poolse beer: Marcin Wasilewski (40) stopt met voetballen

Marcin Wasilewski was en is nog steeds een publiekslieveling in het Astridpark. Acht jaar stond hij er bekend als een beenharde verdediger, die altijd vol overgave speelde. Zelfs na zijn vertrek bleef de band met de supporters intact. Zijn bonkige speelstijl had vele kaarten als gevolg en daarom was ‘Wasyl’ niet de meest geliefde speler bij de tegenstanders, maar hij speelde zich wel voor altijd in de paars-witte harten. Zeker nadat hij terugkwam van een dubbele open beenbreuk, de donkerste passage uit de carrière van ‘Wasyl’. Elf jaar geleden liep Wasilewski die op toen Axel Witsel tijdens Anderlecht-Standard vol doorging op zijn rechterbeen. Op datzelfde been liet de Pool later het logo van Anderlecht vereeuwigen.